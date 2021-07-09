Депутат госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встрече с тренерами и воспитанниками спорткомплекса «Альбатрос» в Балаково.

— Здесь проходит открытая тренировка по скалолазанию. Хочу напомнить, что этот спорткомплекс был отремонтирован и оборудован по проекту спикера госдумы Вячеслава Володина. Здесь появились тренажёр для сёрфинга, скалодром, уличный бассейн и водные горки.

Жители Балаково на встречах всегда поднимают вопросы доступности занятий спортом. Балаковцы справедливо говорят о том, что в городе должно быть больше спортивных площадок. С родителями спортсменов часто обсуждаем доступность поездок на соревнования и сборы. Вместе с жителями начнем обсуждать проект «Балаково спортивный». Считаю, что вклад в спорт — это прежде всего вклад в будущее и в здоровье подрастающего поколения, — пишет Панков.