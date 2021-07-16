Депутат госдумы Николай Панков вместе с жителями Краснопартизанского района обсудил, как решаются проблемы с водоснабжением.

Жалобы жителей на слабый напор воды были вызваны состоянием коммуникаций от водозабора реки Большой Иргиз до водоочистных сооружений. Они сильно изношены. После встречи с людьми депутат осмотрел, как ведутся работы по частичной замене коммуникаций.

— Этот водовод жизненно важен для людей. Он снабжает водой не только Михайловский, но и поселок Горный Краснопартизанского района, а также села Родионовка, Савельевка, Большая и Малая Сакма. В жару расход воды на хозяйственно-бытовые нужда особенно большой. Хорошо, что местная власть решает проблему жителей, но это лишь временная мера. Нужны немалые средства, чтобы заменить водовод на всем протяжении, а это порядка 17 километров. Выход может быть в том, чтобы включить объект в какую-либо из федеральных программ. Этот еще один вопрос для обсуждения с жителями, – отметил Панков.