Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» подчеркнул, что необходимо решать законным путем проблему с захватом волжского берега у села Елшанка.

— С жителями Воскресенского района обсудили возможности для того, чтобы вместе решить накопившиеся проблемы. Люди поднимают вопросы благоустройства, ремонта дорог, освещения, системы жилищно-коммунального хозяйства. На встрече рассказали, что в Елшанке перекрыт доступ к берегу Волги. Это недопустимо.

Как арендатор получил возможность передать участок земли третьим лицам? Волга и берег — это общее достояние. Здесь необходимо соблюдать закон. И власть в такой ситуации не должна обороняться и просить убрать забор. А должна отстаивать законное право жителей свободно пользоваться берегом Волги. Если понадобится, то подавать иски о нанесении ущерба. Вместе будем добиваться справедливости.

На улице Школьная в многоквартирных домах ежегодно возникают проблемы с отоплением. Сейчас ведутся работы по замене труб от котельной до домов. Однако, у людей по-прежнему остаются сомнения в том, что зимой батареи будут горячими. Жители говорят, что вода низкой температуры выходит из котельной. Хотя там, как уверяют, стоят новые котлы. Решили пригласить сюда контролирующие органы, чтобы они дали экспертное заключение. Главное — устранить проблему до наступления холодов. Чтобы люди не мёрзли зимой в своих квартирах, — пишет Панков.