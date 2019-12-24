Депутат Государственной Думы Николай Панков обсудил с журналистами, как новые законы, принятые Госдумой, повлияют на жизнь людей в нашей области. Встреча состоялась в региональном отделении «Единой России».

В числе главных законодательных решений уходящего года депутат назвал повышение минимального размера оплаты труда, принятие федерального бюджета на 2020-2022 годы и другие законы, направленные на повышение качества жизни людей.

«Володин добился внесения в федеральный бюджет важнейших для нашей области поправок. Федеральные средства должны поступать в регион в январе. Немало примеров, в том числе, в моем округе, когда детский сад строится в конце года. Или идет благоустройство сквера, спортплощадки. Получается, что горят сроки и мешают погодные условия. Это неправильно.

Еще одно направление — увеличение расходов на программу комплексного развития сельских территорий. Качество жизни в селе не должно уступать городскому. Должны быть современные школы, детские сады, рабочие места для людей, достойные зарплаты. Нужны хорошие дороги и зоны отдыха. Тогда люди захотят остаться в родном районе и растить здесь детей», — отметил Панков.