В Ершовском районе продолжается капитальный ремонт трассы Саратов-Озинки.

Инициатива председателя Государственной думы Вячеслава Володина по передаче дороги на федеральный уровень открывает экономические перспективы развития нашей области. Об этом сказал депутат Государственной думы Николай Панков.

В этом году работы по капитальному ремонту трассы ведутся участках общей протяженностью 76 километров.

— Мы видим планомерную работу по приведению дорог в нашей области в нормативное состояние. Передача на федеральный баланс состоялась благодаря спикеру Вячеславу Володину. Это дает дополнительные возможности для развития, трасса соединяет нашу область с Казахстаном, и транспортная логистика экономически выгодна для нашей области. Важно, что это, прежде всего, и безопасность жителей, — пишет Николай Панков.

Он напомнил, что по поручению президента страны Владимира Путина все федеральные трассы должны быть приведены в нормативное состояние до 2024 года.

— Раньше эта дорога ремонтировалась за счет средств областного бюджета, и по большей части проводился только ямочный ремонт. После завершения капитального ремонта дорога для людей станет безопасней. Здесь планируется увеличить пропускную способность и построить еще две полосы. Кроме того, высвобожденные средства направляются на ремонт внутриобластных дорог. Володин добивается передачи важнейших дорог на федеральный баланс. Сейчас стоит задача передать ещё одну трассу — это направление Волгоград-Маркс-Балаково-Пугачев-Ивантеевский район-выход на Самарскую область. Важно использовать полученные возможности эффективно, — добавил Николай Панков.

На следующий год на этой трассе останется отремонтировать порядка 80 километров. Депутат подчеркнул, что должен быть налажен контроль за гарантийными обязательствами подрядчика и дальнейшим обслуживанием и содержанием дороги.

— Думаю, будет правильным, чтобы депутатский корпус подключился к контролю за соблюдением гарантийных обязательств перед людьми. Возьмите на контроль и подготовку документации дороги Волгоград-Энгельс-Самара для передачи ее на обслуживание в федеральную собственность. Активней включайтесь в работу, которая открывает новые возможности для развития и повышения качества жизни в нашей области, — отметил Николай Панков.

Сенатор Олег Алексеев напомнил, что после принятия законопроекта областной думой транспортный налог будет оставаться в муниципалитетах, это позволит более эффективно планировать ремонт внутрирайонных дорог.