Депутат Государственной думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал о рабочей поезде спикера госдумы Вячеслава Володина на аэродром в поселке Дубки Саратовского района.

-В этом году исполнится 65 лет с тех пор, как Юрий Гагарин совершил свой первый самостоятельный полёт на самолете Як-18. Особая гордость для нашей области, что впервые он поднялся в небо именно с нашей земли, с аэродрома в Дубках. И свой первый космический полет завершил в нашем Заволжье.

Володин с огромным уважением относится к нашему герою-земляку, многое делает, чтобы память о нем не померкла. Имя космонавта носит новый красавец-аэропорт, а на месте приземления создается Парк покорителей космоса. Сегодня спикер во время рабочей поездки приехал на аэродром в Дубках, это не только учебный центр, но и историческое достояние нашей области. Как всегда, с конкретными предложениями. Аэроклуб должен стать неотъемлемой частью истории нашей области, как и будущий Парк покорителей космоса. И быть центром притяжения для жителей. В первую очередь, нужно обеспечить статус объекта историко-культурного наследия. И постепенно решать вопросы развития, в том числе по строительству тёплых ангаров, — пишет Панков.