Председатель Государственной думы Вячеслав Володин привлек спонсорские средства в объеме 138 миллионов на строительство современного инфекционного центра в Саратове. Об этом рассказал депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Володин свое слово всегда держит. Как и обещал ранее, перечислил 50 процентов стоимости на строительство инфекционного центра в Саратове. Коронавирус стал не только глобальной проблемой, но и обнажил проблемы «на местах». Если говорить про нашу область — это отсутствие специализированного современного медучреждения.

Напомню, стоимость строительства инфекционного центра составляет 1,2 миллиарда рублей. Скажу сразу, в оценке стоимости работ спикер участия не принимал. Он просто как всегда сказал, что поможет и найдет средства для оплаты половины стоимости. Вторую часть берет на себя губернатор, правительство области. Создан благотворительный фонд. Володин нашел возможность проплатить первый транш в размере 462 миллионов рублей.

Сегодня, при обсуждении с Вячеславом Викторовичем этого проекта, он сказал, что привлек спонсорские средства в объеме 138 миллионов. Таким образом, 600 миллионов рублей, это как раз 50 процентов стоимости строительства, уже перечислены в благотворительный фонд. Спикер обещание выполнил. Дело за правительством области.

А вообще Володин ставит более амбициозные задачи. Он считает, что наши врачи и учителя обделены. Спикер хочет сделать все возможное, чтобы исправить эту ситуацию. Наша область занимает место, как говорится, ниже среднего по заработной плате в округе. Хотя ВРП на душу населения в области составляет порядка 50 процентов от общероссийских показателей. И зарплата должна быть выше.

Да, задача не из простых. Но уже многие убедились по решенным спикером вопросам, что он добивается своего. Ради людей. И решение этой задачи даст мощный рывок не только в зарплатах жителей, но и в целом — в движении вперед экономики региона, — отметил Панков.