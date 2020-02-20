Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поделился впечатлениями от посещения Энгельсского троллейбусного завода, отметив, что новые машины, которые будут здесь выпускать, возможно, лучшие в Европе.

-Конечно, все правильные слова были сказаны о новом троллейбусе, который будет выпускаться в Энгельсе. Новая машина – лучшая в России. Возможно и Европе. Это именно так. Это и хороший заказ для предприятия.

Думаю, всегда необходимо возвращаться к истокам, к истории. А это, прежде всего, люди. Когда завод остановился, именно спикер госдумы Вячеслав Володин обязал нас с губернатором остановить банкротство предприятия. Не дать выбросить на улицу и оставить без помощи рабочих, их семьи. И сам занимался этим. До сегодняшнего дня. А это и приход нового инвестора, и возобновление производства, и выплата задолженности по зарплате. Да, сегодня первые 184 рабочих продолжают производство электротранспорта на предприятии. Планируется и дальнейший набор людей. Главное, предприятие живёт, работает и развивается, – подчеркнул Николай Панков.