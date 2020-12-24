Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат Государственной думы Николай Панков.

— Председатель Государственной думы Вячеслав Володин говорит о законах осенней сессии. Володин благодарит нашего президента Владимира Путина. Благодаря его решениям создан резерв, который позволил поддержать людей и предприятия. И разработать вакцину от коронавируса. Россия на передовой в борьбе с общемировой угрозой. Нашей стране не привыкать, кстати.

Продлены программы материнского капитала и поддержки регионов с высокой убылью населения. Ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Приняты законы, позволяющие ускорить процесс предоставления жилья детям-сиротам. Это главные законы, о них сейчас говорит Володин, – рассказал Николай Панков.

Парламентарий отметил, что госдума за 2020 год в условиях пандемии приняла 553 закона.

— За прошлый год было принято 530 законов. Всего с начала нашей работы в 2016 году – 2310 законов. Серьезный итог. Володин поблагодарил депутатов за ответственный подход, позицию и отношение к обязанностям. И напомнил, что у политиков не бывает отпусков. Поэтому следующая неделя – это работа в регионах. После короткого перерыва на новогодние праздники, депутаты продолжат работу в своих округах. Встречаясь с людьми. Изучая их вопросы, оказывая помощь, – отметил Панков.