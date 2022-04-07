Совместная работа должна исходить из принципа защиты и улучшения благосостояния людей.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин рассказал в Государственной Думе об итогах работы в 2021 году, а также ответил на вопросы депутатов.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» отметил, что вопросы, заданные Председателю Правительства РФ, затронули практически все сферы экономической, политической, общественной жизни.

—Льготное кредитование, поддержка промышленности, лекарственное обеспечение, доставка учебников для детей Донбасса – по всем направлениям ответы были уверенными и компетентными.

Полностью согласен с Михаилом Мишустиным и в том, что земля — это важнейшее достояние нашей страны. Она должна работать, вовлекаться в сельхозоборот. Совместная работа Правительства РФ и Госдумы продолжится, в том числе, и в этом направлении.

Вячеслав Володин в завершение сказал, что Государственная Дума и Правительство — единая команда. Работа должна исходить из принципа защиты и улучшения благосостояния людей. Именно как её ставит Президент страны Владимир Путин, — пишет Николай Панков.