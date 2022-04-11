Передача крупных трасс области на федеральный уровень открывает перспективы для ремонта и строительства межрайонных и внутрирайонных дорог. При условии, что область и местная власть будут над этим целенаправленно работать.

Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«На встречах жители районов часто поднимают вопросы ремонта и строительства дорог. Отмечая, что крупные трассы области за последние годы стали безопасными. Благодаря инициативе Вячеслава Володина, они переданы на федеральный уровень. Тем самым он помог решить вопрос с ремонтом и содержанием дорог области стратегически, на десятилетия вперёд. И не только тех, которые связывают областной центр с районами.

Поясню, почему. Передача дорог на федеральный уровень дает экономию областного Дорожного фонда. Это открывает перспективы для ремонта и строительства межрайонных и внутрирайонных дорог. Если область и местная власть будут над этим целенаправленно работать.

Знаю, как трудно в моем округе напрямую добраться из одного райцентра в другой. Например, из Пугачева в Озинки. Через грязь и снежные заносы. А если объезжать по существующим дорогам, то это займет полдня. Необходимо соединить эти районы между собой, напрямую. Также и дороги из Пугачева на Перелюб и Дергачи, из Балаково на Духовницкое и Ершов, из Ершова на Озинки, из Озинок на Перелюб, из Дергачей на Новоузенск. Об этих дорогах говорят мне жители.

Нельзя игнорировать мнение людей и по дорогам «Вольск-Черкасское-Калмантай-граница Ульяновской области», Царевщина-Барнуковка –Куриловка-Елховка в Балтайском и Вольском районах. По дорогам «Базарный Карабулак-Вязовка-Садовка» в Базарно-Карабулакском и Воскресенском районах. А также дорогам Колояр-Донгуз (Балтайский и Вольский районы) и Хвалынск – Сосновая Маза – Белогорное.

Не менее значимы для людей и внутрирайонные дороги. Например, из села Жадовка Дергачевского района в село Бобровка Пугачевского приходится ехать в объезд, хотя они практически рядом. Необходима прямая дорога. Ее строительство в перспективе. А в этом году должны ремонтироваться внутрирайонные дороги Белогорное – Апалиха – Заветное – Богатое, Покровка – Междуречье — автоподъезд к селу Покурлей (здесь местным администрациям нужно срочно готовить проектно-сметную документацию). Кроме того, «Хвалынск-Ивановка-Алексеевка», автоподъезд к с. Новая Елюзань в Балаковском районе и дорога Ершов-Чапаевка.

Еще раз подчеркну – эти дороги должны стать доступными, а главное, безопасными для наших жителей», — пишет Николай Панков.