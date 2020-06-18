Продолжаются строительные работы на старейшем в Саратове стадионе «Спартак». Это один из стадионов, с реконструкцией которых по просьбе жителей помог председатель госдумы Вячеслав Володин.

В их числе стадионы «Волга» и «Торпедо» в Заводском районе Саратова, «Юность» в Ершове, «Труд», «Корд» и «Энергия» в Балаково, а также ряд других.

Депутат Государственной думы Николай Панков вместе с общественным советом, в который входят спортсмены, жители, депутаты городской думы Сергей Улегин и Евгений Чернов, побывал на стадионе «Спартак». Здесь уже выполнена планировка территории, обустройство подпорной стенки, смонтировано ограждение. Идет подготовка основания для беговых дорожек и спортивных площадок, обустройство мачтового освещения, реконструкция ротонд, а поле стадиона готовят для засевания здесь газона.

Николай Панков подчеркнул, что такие современные спортивные сооружения открывают жителям новые возможности для того, чтобы укреплять свое здоровье и с пользой проводить свободное время.

— Вячеслав Володин первым поставил вопрос о том, что в области нужны качественно иные условия для занятий спортом. Это касается не только профессиональных спортсменов, но и всех жителей, независимо от возраста. Отмечу – не только стадионы и ФОКи создаются по лучшим современным образцам, но и спорткомплексы открытого типа в шаговой доступности для людей. Не только в Саратове, но и в Балаково, Озинках, Ивантеевке, Перелюбе, Александровом Гае, Романовке, Турках жители уже занимаются на площадках с передовым оборудованием и высокотехнологичным покрытием. На них всегда открытый и бесплатный доступ для всех, так же будет и здесь, на этом стадионе. Новые школы – «Аврора», «Звезда» в Саратове, школа в Приволжском и так далее – строятся по проектам, предусматривающим хорошую спортивную инфраструктуру, включая бассейн. Такой подход спикера помогает вывести на новый уровень нашу спортивную инфраструктуру, а главное – обеспечить здоровье детей, заинтересовать спортом тысячи жителей, – отметил Николай Панков.

Депутат добавил: будет правильно, чтобы областная власть, муниципалитет также активно привлекали свои ресурсы для создания современного стадиона, подбирали профессиональных тренеров. Качество работ нужно строго контролировать в ежедневном режиме, этим занимается общественный совет.

Особенно горячо поддержали реконструкцию «Спартака» жители, которые увлекаются зимними видами спорта. Каток стадиона привлекал тысячи людей, но раньше здесь не было ни теплых раздевалок, ни удобных камер хранения, а сама трибуна находилась в аварийном состоянии.

— Каждый спортсмен знает: чтобы показать результат, нужно движение вперед. А реконструкция стадиона «Спартак» – это огромный шаг вперед для всех любителей спорта, который стал возможен благодаря инициативе и поддержке Вячеслава Володина. «Спартак» много лет был крупной тренировочной базой для игровых видов спорта. Также здесь зародилось и много звезд-конькобежцев, в числе которых призер чемпионатов мира и Европы, чемпион России Данила Семериков. Он тренируется под руководством своего отца и дяди, а значит, можно говорить о появлении на «Спартаке» целых спортивных династий. Сегодня стадион, построенный в первой половине прошлого века, реконструируется по современным стандартам. Ждем новых выдающихся результатов от наших спортсменов, – отметил депутат городской думы, серебряный призер олимпийских игр Сергей Улегин.