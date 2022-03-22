Перед началом пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть предложение вне повестки. Это касается отчета Правительства РФ перед депутатами Госдумы.

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Ранее эти отчёты были чуть позже. В летние месяцы. Сейчас предлагается это сделать в апреле. Много накопилось вопросов и предложений и от жителей, и от депутатов.

В парламенте уже стало нормой ряд вопросов обсуждать в дискуссии, выслушивая мнение всей палаты. Особенно по вопросам требующих незамедлительного решения», — пишет Николай Панков.