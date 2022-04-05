Вопросы справедливости и изгнания фашизма с Украины постоянно обсуждаются в Госдуме. Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

-Не первый раз уже публично в стенах Государственной Думы обозначается главный виновник убийств на Украине. Это Соединенные Штаты Америки и другие государства.

Поэтому спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал доклад председателя комитета Госдумы по обороне Картаполова распространить по всем парламентам мира, — рассказал Николай Панков.