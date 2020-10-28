Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о мерах государственной поддержки для регионов.

— На заседании фракции в прошлый четверг спикер Вячеслав Володин сказал о необходимости продления программы по поддержке регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью, а также имеющих самую высокую убыль населения.

Прошёл почти год и надо понять, насколько такие меры поддержки помогли этим регионам, напомню, сейчас их 10. Нужно расширить или скорректировать список таких регионов. Правительству и госдуме предстоит вместе решить эту задачу. Возможно, через увеличение финансирования здравоохранения, оказание помощи многодетным семьям, помощи в выделении жилья для детей-сирот. Тут нужна не только совместная, но и оперативная работа.

Кроме того, в случае получения дополнительных доходов бюджета Вячеслав Володин предложил направить их на обновление общественного транспорта в регионах. Это также будет способствовать созданию новых рабочих мест. Вячеслав Володин всегда рассматривает проблемы и перспективы в комплексе.

Особое внимание спикер госдумы уделяет жителям села, решению их проблем. Потому Вячеслав Володин отдельно обсудил с премьером Михаилом Мишустиным увеличение финансирования программы развития сельских территорий. Чтобы средства закладывались в соответствии с данными, которые были определены по паспорту. И предложил направлять дополнительные доходы бюджета на поддержку села и программу сельской ипотеки.

Вопросы, обозначенные Вячеславом Володиным на фракции, все озвучил министр финансов Антон Силуанов. От внимания спикера ничего не ускользает. Напомнил министру о том, как обсуждалось горячее питание для школьников. Что Минфин был против. В итоге вмешался президент, и теперь есть результат. Только он — не заслуга Минфина. Не гонитесь за достижениями, тем более чужими, — пишет Панков.