Троллейбусы, которые Саратов получит в рамках федерального проекта, предназначены для наиболее протяжённых и загруженных маршрутов. Об этом в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

— В конце года вышло постановление, которое даст возможность обновить подвижной состав. Особенно, на наиболее востребованных троллейбусных маршрутах Саратова. Это маршрут N5 из Ленинского района в центр. Второй маршрут N15 из Заводского. Они всегда наиболее загруженные и протяженные. 24 троллейбуса будут выделены Саратовской городской агломерации в рамках федерального проекта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин всегда уделяет большое внимание решению проблем СГЭТ. Встречался с трудовым коллективом, добивался повышения заработной платы начинающим водителям, техническому персоналу. Помогал получить троллейбусы, которые эксплуатировались в Москве. Они хорошего качества и намного новее тех, что были на наших маршрутах.

Электротранспорт очень востребован жителями города. И он должен стабильно работать, быть комфортным и безопасным. Тем более, обновления электротранспорта новыми машинами не было давно. А здесь сразу 24 троллейбуса. Да они еще и в лизинг. Однозначно обновится не только троллейбусный парк. Это ещё и обеспечит комфорт и безопасность наших граждан, — отметил Панков.

