Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» подчеркнул, что за счет реальных дольщиков не должны обогащаться те, кто вложил в строительство жилья копейки или вообще ничего. Это касается «Капители 2002» и других долгостроев области.

— Решая проблему обманутых дольщиков, надо четко понимать, кто реально заплатил за квадратные метры, вложил ипотеку и материнский капитал. А кто является аффилированным или юридическим лицом. Это важно, чтобы за счет людей, добросовестно выплативших свои доли, не обогатились те, кто вложил копейки или вообще ничего.

Напомню, что этот вопрос поднимался на встрече с Вячеславом Володиным и Фондом защиты прав дольщиков. В зале очень внимательно слушали, как Олег Говорун заверил дольщиков «Капители 2002»: выплаты будут только тем, кто купил свои доли по справедливой цене, компенсации остальным – нарушение закона. Володин, как всегда, выступил на стороне людей. Он за то, чтобы у реальных дольщиков была юридическая помощь и защита. Иначе как им противостоять в судебных процессах юридическим лицам, которые могут себе позволить дорогих адвокатов?

Сейчас «ДОМ.РФ» активно взаимодействует с областным минстроем по вопросам, связанным с достройкой домов и выплатой компенсаций. Было бы справедливо, если бы в регионе представители этой структуры или минстрой области обеспечили юридическую поддержку реальным дольщикам. Обеспечив защиту и свое присутствие в судах. Ситуация по всем судебным процессам должна быть на контроле, чтобы никто не смог нажиться на проблеме людей, потерявших деньги и оставшихся без жилья, — пишет Панков.