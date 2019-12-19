Депутат Государственной Думы Николай Панков разместил в своем телеграм-канале «Пара слов» пост о вручении председателю Госдумы Вячеславу Володину премии за вклад в многонациональную культуру и укрепление дружбы между народами.

«Премией Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше» в Кремле наградили Володина. За налаживание отношений с Ираном. Международная повестка у спикера давно в приоритете. И каждый зарубежный визит отрабатывается по полной. Это и межпарламентские связи, и культурные, и экономические. Помню, как деловые круги нашей области были впечатлены, когда Володин на первый экономический форум в Саратов привез делегацию Ирана. Речь шла о важных для области проектах. А вот «парламентских туристов» из Госдумы в Австралию не пустили. Повестка должна быть рабочей. А туристам и у нас в стране есть что посмотреть.

Как говорится в народе, все ругают евреев, но у каждого есть друг еврей. Как и друзья — представители других национальностей. И все мы за дружбу народов. А в нашей области, где больше ста национальностей – особенно», — пишет Панков.