Вольский завод «ВолгаИзвесть» планирует провести до конца мая работы, чтобы исключить выбросы известковой пыли. Об этом сообщил депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале.

По его словам, накануне, 12 апреля, на предприятии приостанавливали производство для ревизии фильтров обеих линий обжига и цеха гидратной извести. После анализа и возможной замены поврежденных «рукавов» последовательно запустят производство. В дальнейших планах – устройство ограждающих конструкций, монтаж систем для очистки воздуха и дополнительных фильтров.

— Правда, не совсем понятно — что мешало сделать это раньше? Если производство размещается рядом с жилыми кварталами, то оно обязано обеспечить безопасность для здоровья людей. И жители не должны для этого «бомбить» жалобами завод, чиновников и социальные сети, — заявил Панков.

Он пообещал продолжить держать вопрос на контроле вместе с общественным советом поселка Клены.