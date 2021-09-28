О необходимости строительства школы говорили с жителями.

Вместе обсуждали и проект, в нем учтены пожелания людей. Теперь необходимо как можно скорей провести необходимые конкурсные процедуры и начать строительные работы. Скоординированность действий всех участников процесса поможет быстрее решить задачу.

Сегодня в правительстве области выслушает предложения города о начале строительства. Конечно и о причинах срыва конкурса.

Строительный блок должен не только деньги осваивать. Он должен создавать условия для развития отрасли.