Депутат ГД Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара Слов» о своей работе в мессенджере Telegram.

— Невозможно представить нашу жизнь без социальных сетей и мессенджеров. Это один из эффективных инструментов. Быть всегда «в теме» новостей, формировать общественное мнение. Говорю сейчас, в том числе, и о Telegram.

Сегодня без «телеги» не обходятся не только обычные люди или СМИ, но и представители всех ветвей власти. Модный мессенджер превратился в источник оперативной и достоверной информации.

Не раз отмечал, что свой Tg канал веду открыто. Стараюсь, по мере возможности, рассказывать подписчикам о событиях в области и о работе в ГД. Радует, что моя «Пара слов» интересна. Вошёл в восьмерку самых читаемых депутатов Госдумы фракции «Единая Россия». Приятно. Будем и дальше работать вместе, — отметил он.