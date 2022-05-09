Об этом депутат Государственной Думы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV»

Николай Панков уверен, что подвиг героев Великой Отечественной войны будет жить вечно.

«Жители Балаковского района внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Семнадцать балаковцев — Герои Советского Союза. Четверо – полные кавалеры Ордена Славы. Двенадцать за мужество и отвагу награждены орденом Александра Невского.

В годы войны 14 156 жителей Балаково защищали Родину. Половина из них не вернулись домой.

Заводы Балаково выпускали боеприпасы, переоборудовали речные суда для перевозки военной техники. Строили военные катера для Черноморского флота. Те, кто остались в тылу, растили хлеб, помогали беженцам, лечили раненых.

Сегодня, в День Победы, возложили с жителями цветы к Обелиску памяти балаковцам, погибшим в годы войны. Рад был увидеться с нашими ветеранами и тружениками тыла. Вспомнить тех, кого сегодня с нами нет. Подвиг наших героев будет жить вечно», — пишет Панков.