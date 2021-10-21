Сегодня встретились с общественным советом села и строителями.

Напомнил, что генподрядчик несёт ответственность за сдачу объекта в срок. В понедельник рабочие уже должны уйти с объекта. После прохождения экспертизы объект будет сдан. Подчеркну, что окончательно принимать работы будет общественный совет из местных жителей. Для нас важно, чтобы новая амбулатория долго прослужила людям.

На входе в амбулаторию будет располагаться аптека и регистратура. Об этом говорили с жителями ранее. Место работники амбулатории уже определили. Здесь также будет располагаться кабинет приема врача, палаты дневного стационара, стоматологический кабинет, стерилизационная и санузлы. Новое здание будет отвечать всем современным требованиям оказания медпомощи. Но, главное – это люди, которые здесь будут работать. Условия создаются для медперсонала и посетителей. Чтобы повысить качество оказания медицинской помощи и ее доступность.

По-другому обстоят дела в Елшанке. Здесь идёт ремонт здания участковой больницы и стационарного отделения. Работы затягиваются. Два учреждения должным образом не функционируют и не могут оказывать медпомощь жителям в полном объёме. Так быть не должно. Чтобы решить этот вопрос завтра предложил провести рабочую встречу со всеми ответственными лицами.