Сложности на объектах с не самой плохой экономикой могут возникать потому, что кто-то не чувствует уголовной ответственности.

Такое мнение высказал депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов». Сегодня он принимает участие в заседании рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков.

— Свое мнение по ЖК «Победа» высказал открыто. Изначально у этих трех застройщиков не видел желания предоставить дольщикам квартиры. Судя по всему, была цель не достроить дома, а уйти в банкротство, получить компенсационные выплаты и участки.

Поэтому надо и дальше вместе искать путь решения проблемы в рамках законодательства. Хотя уже не раз встречались для этого с застройщиками, дольщиками. И каждый раз кто-то не соглашался на предложенный вариант. При том, что есть инвестор, готовый вложить свои средства. Но его не допускают на объект.

Трудно переломить ситуацию, когда в приоритете не интересы людей, а только прибыль. Но от намеченной цели – достроить дома – не отступим. Это касается и ЖСК «Оптимист-2018».

Думаю, такие сложности на объектах с не самой плохой экономикой возникают потому, что кто-то не чувствует уголовной ответственности. И надо, во-первых, разобраться, кто выдавал разрешение на строительство тремя организациями одновременно. А во-вторых, не допускать подобных схем, похожих на вымогательство и шантаж.

Может, кто-то, сидя за границей, думает, что к нему это не относится. Но безнаказанности не будет. Застройщик отвечает за сдачу жилья дольщикам. Уже обсуждал эту ситуацию с прокуратурой.

Говорил и ранее. Всегда буду защищать дольщиков. По-другому не получится. Ни у кого. Прошу это всех услышать, – пишет Николай Панков.