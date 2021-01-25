Депутат Государственной думы Николай Панков поделился на странице в Instagram фотографиями своей студенческой поры. А также поздравил всех студентов и Татьян с праздником.

— Школьные годы чудесные. И не только школьные, друзья, но и студенческие. Это время интересных открытий, смелых идей, неиссякаемой энергии, а ещё — настоящих друзей. С которыми идёшь рука об руку по жизненному пути. Сам вспоминаю свои студенческие годы с особой теплотой. Как волновались перед сессией, ходили в походы, мечтали о будущем.

Отмечу, что студенчество – это ведь не только учёба и веселье. Но и возможность помогать людям. Сейчас среди волонтёров довольно много именно студентов. Давайте вместе поздравим и поблагодарим их за неравнодушие и самоотверженность.

Не раз встречался с волонтёрами нашей области, которые помогали и помогают жителям в период пандемии коронавируса. Многие из них, кстати, это студенты-медики. Они приняли решение пойти работать в «красные зоны», чтобы помочь врачам. Всегда отмечал, что у нас прекрасная молодёжь. Для этих ребят помогать другим — дело, как говорится, житейское. Убеждён, что все идёт из семьи. Отдельное спасибо родителям за такую молодёжь.

А всех студентов и, конечно, Татьян — с праздником! От всей души желаю вам невероятных открытий, новых свершений и, как говорится, ни пуха, ни пера!— пожелал Николай Панков.