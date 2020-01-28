Председатель реготделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Николай Панков на сегодняшней пресс-конференции назвал «ЕР» самой демократичной партией в стране.

В начале встречи Панков прокомментировал основные тезисы Послания президента Федеральному собранию. По его мнению, сейчас нет в мире более демократичной страны, чем Россия и предложил при вести примеры такой демократии. В ответ на молчание представителей прессы Николай Панков вспомнил о бывшем депутате городской думы Леониде Фейтлихере.

— «Единая Россия» — самая демократическая партия в нас в стране. Во всех остальных идет четкая, жесткая спланированная работа. Отсутствие иностранного гражданства в депутатов и чиновников имеет вероятно, корни, и в том числе, в Саратовской области. Именно здесь в свое время запретили городским депутатам иметь двойное гражданство. Это тогда касалось Леонида Фейтлихера, — рассказал председатель реготделения.