Сегодня президент России Владимир Путин встречается с депутатами Государственной думы. Об этом на своей странице в Instagram рассказал депутат госдумы Николай Панков.

— Перед началом встречи с президентом мы видим, что кремлевский зал полный, депутаты все на месте. Такое мероприятие проходит впервые, это подчеркивает значимость работы Госдумы и тех задач, которые предстоит вместе решать, — отметил Панков.

Напомним, сегодня во встрече участвуют все депутаты госдумы, а не только лидеры думских фракций.