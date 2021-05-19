Депутат госдумы Николай Панков продолжает свой рабочий визит по Ершовскому району Саратовской области.

— По дороге в село Орлов Гай заехал на полевой стан МТС «Ершовская». Пригласил руководитель, Александр Бесшапошников, знаю его давно.

Был период, когда нашим аграрным предприятиям было очень трудно. Но меры государственной поддержки помогли им эти трудности преодолеть. Александр Бесшапошников с благодарностью вспоминает, как Вячеслав Володин помог хозяйству войти в лизинговую программу по льготному приобретению техники. И теперь эта МТС — одна из «точек роста» агропрома нашей области. Со своим животноводческим комплексом, ремонтной базой и большими планами на будущее, — пишет он в своем телеграм-канале «Пара слов».