Сегодня, 25 июня, депутат ГД Николай Панков прибыл с визитом в Балаково.

— Рабочий день начался со встречи с коллективом завода «Фосагро». Отмечу, это предприятие реализует свои социальные проекты в Балаковском районе для всех жителей. Сегодня с коллективом говорили о перспективах развития района и благоустройстве города. О тех, проектах, которые удалось реализовать за последние пять лет.

На территории Балаковского района отремонтированы спортивные залы в сельских школах, Дома культуры, построены спортивные объекты, ФАПы, дороги. Все это продолжим и дальше.

Обсудили и программу развития на ближайшие три года. В нее войдут проекты по установке спортивных площадок в школах, ремонту тротуаров, благоустройству скверов и бульваров, строительству парка, обновлению подвижного состава электротранспорта. Все это позволит сделать наш Балаково более комфортным для жизни. Отмечу, все эти проекты будем обсуждать вместе с жителями, — написал об итогах встречи народный избранник в своем телеграм-канале «Пара Слов».