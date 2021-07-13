Сегодня депутат Государственной думы Николай Панков работает в Воскресенском районе

С коллективом школы села Славянка Николай Панков обсудил вопросы образования.

— С этого года школы нашей области начали получать дополнительное финансирование на текущие нужды. Вместе с жителями будем разрабатывать программу по ремонту школ, особенно в сельской местности. В селе Славянка нужен косметический ремонт спортзала, чтобы обеспечить безопасные условия для занятий физкультурой. Всегда говорю: главное не стены, а коллектив. Учителя всегда заботятся, чтобы создать детям комфортные условия, — сказал Панков и поблагодарил учителей за труд.

Также Николай Панков пообщался с коллективом крестьянско-фермерского хозяйства.

— Всегда стараюсь зайти на полевой стан в сельскую мастерскую. Чтобы пообщаться с теми, кто работает на земле. Какой бы ни была техника, главное на земле — люди труда, — сказал Панков.

Депутат обсудил с аграриями первые итоги уборочной кампании, урожайность и цены на пшеницу. Поинтересовался уровнем заработной платы.

— Труд аграриев всегда ценен. Именно они помогают развиваться нашим селам. Люди на селе должны получать достойную заработную плату, — подчеркнул депутат.

На встрече также обсудили необходимость ямочного ремонта дороги. Николай Панков отметил, что после передачи транспортного налога из областного бюджета в муниципальные появилось больше возможностей для приведения районных и межпоселковых дорог в нормативное состояние.