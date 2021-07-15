Депутат Государственной думы Николай Панков вместе с жителями обсудил программу развития поселка

Сельчане рассказали депутату, что приезжая в Пугачев замечают: там, где построены тротуары, город становится комфортнее для пешеходов.

— Адреса выбирали жители, чтобы пешеходные дорожки появились там, где они нужны людям. В этом году 50 процентов подходов к объектам социальной сферы будут отремонтированы. В следующем году необходимо полностью привести в порядок тротуары возле школ, поликлиник, детских садов, других соцобъектов, — сказал Панков. По его инициативе жители села выберут места строительства тротуаров в Заволжском.

На встрече также говорили об необходимости детской и спортивной площадок. Вместе с жителями депутат обсудит место их установки.

Панков отметил, что программу развития каждого села Пугачевского района нужно обсуждать вместе. Чтобы в ней были отражены интересы всех жителей.

— Нужно ставить перед собой повышенные задачи, чтобы найти решение проблем, — сказал депутат.