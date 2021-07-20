Сегодня депутат Государственной думы Николай Панков работает в Ершовском районе.

В школе села Моховое в рамках национального проекта идёт ремонт спортзала. Здесь будут комфортные душевые, раздевалки, кабинет учителя и инвентарная.

— Наша школа существует с 1988 года. Наши дети очень любят уроки физкультуры и тянутся к спорту. Теперь здесь будут комфортные условия, — рассказала исполняющая обязанности директора школы Елена Гатаулина.

Николай Панков отметил, что создание доступных условий для занятий спортом — одно из приоритетных направлений.

В прошлом году здесь был построен новый модульный ФАП. Здание, где раньше располагалось лечебное учреждение, разрушилось. Николай Панков подчеркнул, что, несмотря на создание условий, главное — люди, которые здесь работают. Он пообщался с медицинским персоналом села.

— Здесь совпал и профессионализм медработников, и комфортные условия для жителей. Таких ФАПов нужно строить больше для обеспечения доступности здравоохранения в сельской местности, — сказал Николай Панков.