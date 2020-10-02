Депутат Государственной думы Николай Панков обсудит с жителями Иволгино и Юбилейного вопросы развития поселков. Такое поручение дал председатель госдумы Вячеслав Володин. Парламентарий рассказал об этом в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Доверяя Володину, жители всегда рассказывают на встречах о волнующих их вопросах. Сегодня в Юбилейном люди говорили о том, что необходимо сделать для развития поселка, его благоустройства. Всегда важно внимательно ознакомиться с мнениями людей, систематизировать обращения. Чтобы было понятно, где вопрос касается городского хозяйства, а где нужно решение по финансам, строительству, реализации социально важных проектов.

Спикер поручил контролировать строительство дороги на улице Менякина. И дать предложения, что необходимо сделать для развития посёлка. Для этого проведу встречи с жителями Иволгино и Юбилейного. У растущих поселков много общих проблем. Обсудим, какие нужно решать в первую очередь, — пишет Панков.