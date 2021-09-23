Сегодня состоялось организационное заседание депутатской группы партии «Единая Россия» в Саратовской городской думе.

По итогам выборов в городской парламент вошло 30 представителей партии. Это самая большая депутатская группа в городской думе. И задачи перед ней стоят большие. Главная задача — работать на благо людей, помогать в решении их вопросов и проблем.

Большая ответственность лежит и на ее руководителе. Общим решением была поддержана кандидатура Владимира Островского. Врач-нейрохирург высшей категории, сейчас возглавляет Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТОН). Его знают и уважают как в медицинском сообществе, так во всем городе. Выборы прошли, впереди много работы.