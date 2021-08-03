Депутат ГД Николай Панков высказался о развитии Хвалынска в своем профиле соцсети Instagram.

— У Хвалынска есть все, чтобы стать одним из лучших курортов. Уникальной красоты места, великая река Волга, богатое культурное и архитектурное наследие. А сами хвалынцы достойны того, чтобы жить в красивом, современном городе. Председатель ГД Вячеслав Володин прав: нужна программа, которая поможет решить эти вопросы в комплексе. Жители Хвалынска хорошо знают ситуацию во всех микрорайонах города. Думаю, они смогут помочь составить перечень самых проблемных тротуаров, которые нуждаются в ремонте в первую очередь. Вместе обсудим и предложения людей по обустройству набережной с пляжем, — отметил он.

Народный избранник призвал сообщать эту информацию на его страницу в Instagram.