Мониторинг цен в магазинах является одним из приоритетных вопросов для «Единой России». Об этом пишет депутат Госдумы Николай Панков.

— Сейчас эту работу необходимо усилить. Чтобы ни в городах, ни в сельской местности не было необоснованного повышения цен.

— Эту важную задачу , считаю необходимо решать совместно. И депутатам фракций и общественным помощникам в районах. Если будут выявляться такие нарушения, обращусь в прокуратуру и ФАС. Сейчас в стране бизнесу оказывается серьёзная поддержка. Дополнительные меры защиты будут приниматься и дальше. А попытки как-то нажиться за счёт людей должны быть пресечены. — отмечает Панков.