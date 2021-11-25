Депутат ГД Николай Панков высказался о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина.

— Закон для всех един. Поэтому считаю это решение верным. Помню, были случаи, когда Рашкин не раз избегал ответственности. Не приходил в суд по повестке. Отказывался и от дачи показаний в суде. Убийство — дело серьёзное. А в этой ситуации Рашкин просто заврался. Да и не только Рашкин, но и его однопартийцы. Которые сразу после задержания Рашкина в лесу с топором, ножами со следами крови и разделанной тушей в багажнике, стали утверждать о каких-то провокациях и невиновности своего товарища. Поэтому важно, чтобы не было препятствий для работы следственных органов. Причём, привлекались и другие участники убийства. И суд смог вынести всем справедливое решение, — написал парламентарий в своем телеграм-канале.