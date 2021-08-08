Депутат ГД Николай Панков высказался в своем телеграм-канале «Пара слов» об инициативе представителей КПРФ об увеличении рабочей недели.

Он отметил, что коммунисты демонстрируют негативное отношение к людям. И добавил, что историю нужно помнить, чтобы не допускать ошибок.

— В 17-м году они кричали: земли — крестьянам, фабрики — рабочим. Что сделали в итоге? Что получилось? Так и продразверстку обратно предложат скоро вернуть и барщину. В нашей стране во главе стоит человек. Его благополучие. А предложение коммунистов преследует собой ущемление прав наших жителей. Спросите у людей им нужна эксплуатация все семь дней? Такое допустить нельзя, — написал политик.