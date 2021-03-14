Сегодня, 14 марта, депутат ГД Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара Слов» об аварии на улице Менякина в Саратове. Там потекла водопроводная труба.

— Концессия водоснабжения» планирует устранить поломку в ближайшее время. Для чего придётся вскрыть небольшой участок нового асфальтового покрытия. Специалисты заверили, что улицу перекрывать не будут, чтобы не доставлять неудобство жителям Юбилейного. Восстановить асфальтовое покрытие должны, когда установится плюсовая температура. Держу вопрос на контроле. Важно, чтобы дорожное покрытие восстановили качественно. Эту дорогу ждали долго все жители Волжского района. Финансирование на проект было найдено с большим трудом. Нельзя допустить, чтобы из-за коммунальных аварий пострадало качество дорожного покрытия, — отметил Николай Панков.