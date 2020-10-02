Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что благодаря председателю госдумы Вячеславу Володину и при поддержке областной прокуратуры решается вопрос по обеспечению жилых массивов необходимой людям инфраструктурой.

— Зачем прокуроры приехали на улицу Менякина? Области и города. Причем в форме? Неужели призвать к ответственности тех, кто строил такое позорище? Без поликлиник, школ, дорог. К тому же выяснилось, что все управляющие компании такого строительного безобразия назначены самими застройщиками. Поэтому и повлиять на их работу сложно.

Так и не понятно, зачем или за кем собралась такая делегация. Ведь строители под предлогом инфекции скрылись. Или на самоизоляции. Володин точно по просьбе людей прибыл и для решения этих вопросов. Прокурор Филипенко планомерно и уверенно идет к наведению порядка в застройке жильем. Чтобы жилые массивы были обеспечены необходимой людям инфраструктурой. Уже виден результат такой работы, — пишет Панков.