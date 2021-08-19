Депутат Госдумы Николай Панков продолжает обсуждать с жителями Балаковского района проекты, которые будут способствовать развитию территорий. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Сегодня в Красном Яре жители подняли важный вопрос — необходимость ремонта ФАПа. Здесь нужно получить заключение специалистов. И на его основании принимать решение — восстанавливать существующее здание или обсуждать возможность строительства в селе современного модульного ФАПа.

Всегда говорю — качество жизни в селах не должно уступать городским условиям. Балаково необходимо развивать, как центральный связующий узел соседних районов. Сейчас стоит задача сформировать программу проектов в Балаковском районе, которые будут направлены на развития и города, и сел. Ремонт тротуаров, дорог, дворовых территорий, обновление электротранспорта, благоустройство скверов, бульваров, строительство парка и открытых спорткомплексов на школьных территориях — все это обсуждаем вместе с жителями района.

С жителями говорили и необходимости ремонта дорог. Сейчас у местной власти появилась возможность направлять средства на ремонт дорог внутри сельских населённых пунктов. Из областного дорожного фонда 10% средств будет выделяться на эти цели. Отмечу, приведение дорог в нормативное состояние – это, прежде всего, безопасность людей. Обсуждать места ремонта будем с жителями. На основании их мнения нужно формировать очередность ремонта. Чтобы постепенно решать эту проблему, — отметил Николай Панков.