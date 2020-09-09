Депутат Государственной думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» поднял вопрос о сохранении и восстановлении объектов культурного наследия.

— По дороге на работу почти каждый день вижу Дом Яхимовича на Советской. Работы по его реставрации так и не ведутся, и это очень беспокоит. Он стоит законсервированным и ветшает. Были пожары, уже не один. А впритык возвели многоэтажку, и тем самым могли нанести вред его состоянию. Не удивительно, что жители задают вопросы: действительно ли здание восстановят или ждут, когда само упадет? А землю продадут? Еще больше вопросов вызывают документы.

Действительно ли область передала это здание некому ФГУП «Арендное жилье», а то, в свою очередь, отдало его в залог ИКСО? И правду ли говорят, что готовился проект строительства элитного жилья на месте снесенного дома?

Поднимал вопрос и о восстановлении Дома Яхимовича, и о создании сквера Петра I у Речного вокзала. Скажу, ответы чиновников не обнадеживали. А иногда думаешь: может это такой механизм вывода земельных участков в частную собственность? Памятник истории и культуры со временем приходит в ветхое состояние, а может быть, этот процесс ускоряют отсутствием должного ухода. После этого дом сносят, землю продают. А первичные документы, которые могут раскрыть историю продажи, изымают из архивов.

Вспомните ситуацию с уводом земли в Солнечном-2. Кто к этому причастен, конечно, установят правоохранители. В прессе читал про ИКСО, которой в свое время руководил Денис Филиппов. И о профильном министерстве, к которому имел отношение он и бывший министр Дмитрий Тепин. Об их роли выводов делать не буду, говорю то, о чем писали СМИ. Но беспокоит судьба исторических зданий.

Например, не забыли саратовцы, как быстренько начали сносить дом №35 на Комсомольской, пока по инстанциям ходили бумаги о возвращении ему статуса объекта культурного наследия. Градозащитники считают – документы могли заволокитить нарочно. В итоге памятник утрачен, а кто-то получил свободную землю в центре города.

В неприглядном состоянии старинное здание школы №2, где учились пять будущих Героев Советского Союза. Не исключаю, что на усугубление трещин повлияло и строительство высотки рядом с ним. Теперь нужны огромные вложения, чтобы решить проблему, практически миллиард. Чего добивались? Чтобы здание, которое стоит на дорогой земле, было проще снести, чем реконструировать?

Вот и получается: ни Филиппова, ни Тепина уже нет на должностях, а схема, видимо, продолжает работать? И увод земли, получается, не исключен. Вот важный вопрос для правоохранителей: как эту возможность раз и навсегда пресечь? — пишет Панков.