Сегодня первое заседание весенней сессии.

Спикер Вячеслав Володин расскажет о приоритетах работы на этот период. Как всегда, на особом контроле – реализация задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня будет рассмотрен ряд экономически и социально важных законопроектов. В том числе, значимые для регионов поправки в Бюджетный кодекс, законопроект о поддержке отцов-одиночек.

Продолжим обсуждение законопроекта о пожизненном заключении тех, кто был судим за насилие над несовершеннолетними. Сегодня второе чтение. Этот закон необходим. И его нужно принять в сжатые сроки, уже в январе.