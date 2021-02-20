Качество образования и здравоохранения не повышается от количества начальства у учителей и врачей. Это подчеркнул депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Сегодня с активом «Единой России» обсудили направления работы. Те вопросы, которые поднимают наши жители. Поручил проверить уровень заработной платы учителей, тех, кто занимается образованием и воспитанием детей. Не нужно отчитываться средней зарплатой по району. Знаю, что есть случаи, когда руководящий состав учреждений «раздут», а зарплата начисляется из общего фонда. Поэтому страдают обычные учителя.

Тот же вопрос и к учреждениям здравоохранения. Задумайтесь, некоторые главврачи у нас в области имеют девять заместителей. В федеральных клиниках такого нет, там их два.

Нужно понимать, что качество образования и здравоохранения не повышается от количества начальства у учителей и врачей. Средства, которые тратятся на зарплату управленцев, можно перераспределить между теми, кто оказывает помощь людям и учит наших детей.

Ещё один важный вопрос, который обсудили — патриотическая работа. Мы должны защитить свою историю, память дедов и отцов, которые защитили нашу страну. Патриотические мероприятия необходимы. Важно пресекать все попытки переписать историю, направленные на развал нашего государства. 23 февраля состоится акция «Защитим память героев». Она добровольная, каждый, кто желает, может принять участие. Сам буду в Вольске, Балаково, Воскресенском районе. Обязательно заеду на мемориалы Героев Советского Союза Василия Клочкова и Виктора Талалихина. Нам есть чем гордиться, и есть что защищать.

Считаю, необходимо поддержать инициативу и каждой школе присвоить имя героя. А не так, как в Энгельсе — за счёт средств федерального бюджета построили новую современную школу. А назвали ее в честь строительной компании, которая и денег заработала, и пиар себе устроила за счёт государства, — отметил Панков.