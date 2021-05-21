Депутат госдумы Николай Панков поможет жителям дома в поселке Юбилейном добиться проверки инженерных коммуникаций. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

— Встретился с жителями дома по улице Воскресенская в Юбилейном. По их мнению, в доме много нарушений технологического плана — в системах шумоизоляции, гидроизоляции и отопления.

Пока дом находится на гарантии, считаю, застройщик должен устранить все нарушения. Для этого обращусь в прокуратуру, чтобы была проведена всесторонняя проверка инженерных коммуникаций дома.

Вокруг дома полностью отсутствуют тротуары. В непогоду у жителей нет возможности дойти до аптеки, магазина и остановки. Постараюсь найти решение, чтобы в ближайшее время сделать твёрдое покрытие на удобном для людей участке, — пишет Панков.

Ранее при содействии Николая Панкова было проведено обследование всех домов поселка Иволгино, составлены и переданы в прокуратуру дефектные ведомости. В итоге застройщика обязали устранить выявленные нарушения.