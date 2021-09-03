В Ершове Саратовской области полным ходом идёт строительство нового корпуса грязелечебницы.

Депутат Госдумы Николай Панков проверил темпы работ и поделился своими впечатлениями в Telegram-канале «Пара слов».

Политик отмечает, что сейчас «идут работы по отделке фасада здания. Строители завершили монтаж системы электричества. Идет подготовка к началу внутренней отделки».

Однако из-за наступающих холодов корпус, по мнению Панкова, надо срочно подключить к системе отопления.

Восстановление грязелечебницы в итоге благоприятно отразится на районе, дав ему новые возможности для развития, — отмечает депутат.

Дело в том, что Ершовская грязелечебница очень популярна и здесь всегда многолюдно.

С ремонтом условия для лечения населения будут ещё более комфортными.

Кроме того, Панков сообщил, что 3 сентября он планирует встретиться с жителями Ершова и поселка Целинный, чтобы обсудить насущные проблемы и новые проекты.