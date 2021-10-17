Депутат ГД Николай Панков прокомментировал высказывание председателя ГД Вячеслава Володина о Нобелевской премии мира.

— Ее предназначение — укреплять отношения между народами и развивать мирные инициативы. К сожалению, мы видим ряд случаев, когда она используется в других целях — поощрить тех, кто отстаивает геополитические интересы отдельных государств. И часто это оборачивается далеко не миром для стран и народов.

Считаю, Вячеслав Володин поднял проблему, решением для которой может стать введение процедуры отзыва премии. Только тогда она действительно будет выполнять своё предназначение — укрепление мира независимо от чьих-то политических или экономических интересов.

А то до сих пор не ясно за какие заслуги премию мира вручили Горбачеву или Обаме. Скорее всего за развал . А за это не только нужно лишать , но и наказывать, — отметил он.