Депутат ГД Николай Панков:

—Заявления польских политиков все больше похожи на нервные припадки. Уже запретили русский газ, нефть, уголь и прочую продукцию. И теперь пытаются запретить людей. Начав с представителей партий. Маразм да и только. Скоро под санкции наверное попадут перелетные птицы, рыбы и животные.

Что это как не яркое проявление той самой русофобии, которую Польша и лично Моравецкий стараются сделать мейнстримом в Европе?

Хочу сказать про наших россиян. Вы замучитесь их запрещать. Лучше подумайте, как своим, польским жителям будете объяснять рост цен, вызванный антироссийскими санкциями. А то как бы они вас первыми не запретили.