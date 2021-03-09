Депутат госдумы Николай Панков с представителями рабочей группы осмотрел территорию Саратовского авиационного завода, где можно разметить индустриальный парк. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Почти вся земля бывшего САЗ, свободная от жилой застройки и производства, возвращена в собственность государства. Это 269,6 гектара из 290 гектаров.

Землю народного предприятия нужно использовать в интересах жителей. Вячеслав Володин предложил создать здесь индустриальный парк. Это поможет обеспечить рабочие места для людей, налоги в бюджет, производство востребованной продукции. А промышленные предприятия смогут получать налоговые льготы и поддержку от государства.

Сегодня с ветераном САЗ Александром Бернадским и руководителем территориального управления Росимущества Екатериной Мережниковой посмотрели большую территорию, возвращённую в госсобственность. Это несколько участков общей площадью около 30 гектаров рядом с улицы Пензенская. Отмечу, чтобы создать здесь технопарк, нужно изменить вид разрешённого использования земли. Это уже вопрос к городской администрации.

Посмотрели, где можно возродить памятник работникам авиазавода. Это тоже поручение спикера. Есть несколько вариантов, в том числе, около школы.

И ещё крайне важный вопрос. Эта земля уже не частная, а возвращена в собственность РФ. Так почему же некие лица продолжают сюда вывозить снег и грязь? Считаю, необходимо в этом разобраться. При необходимости обращусь в прокуратуру, — подчеркнул Николай Панков.