Сегодня, 20 сентября, состоялась пресс-конференция ЕР по итогам прошедших выборов в Госдуму. Депутат ГД Николай Панков поделился своим мнением об итогах.

— Любой округ – это тяжелая работа на выборах. Все округа были сложные, у всех своя специфика. Саратовский – это городской, тут пять лет был депутат от оппозиции, Энгельский выходит на границу с Казахстаном, Балаковский имеет много предприятий, в Балашовском было непросто и новый политик Андрей Воробьев себя хорошо проявил, встречаясь с людьми и решая их проблемы, — сказал Панков.

Депутат также отметил, что Николай Бондаренко набрал 29% голосов со своими «сценическими постановками».

—То, что его хамское поведение отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, не украшает всю нашу область. Его артистичность и желание хайпануть сыграли с ним злую шутку, — добавил Панков.